Σώος κι αβλαβής ο παίκτης της Νις που απειλούσε να αυτοκτονήσει

Σύμφωνα με το Canal + ο νεαρός παίκτης της Νις που απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, είναι εκτός κινδύνου.

Όπως μεταδίδει το Canal+ η χωροφυλακή ανακοινώσε ότι ο άσος της Νις, Αλεσίς Μπέκα Μπέκα, που απείλησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από την οδογέφυρα Magnan στον αυτοκινητόδρομο Α8, στην κατεύθυνση Ιταλία-Αιξ-αν-Προβάνς, είναι εκτός κινδύνου!

Ο παίκτης της της γαλλικής ομάδας, σύμφωνα με τις νεώτερες πληροφορίες, με τη βοήθεια της πυροσβεστικής, είναι πλέον εκτός κινδύνου, σώος και αβλαβής.

Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής τα γαλλικά Μέσα ανέφεραν ότι ο 22χρονος Μπεκά σταμάτησε το όχημά του στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης πριν απειλήσει να πηδήξει στο κενό.

🚨🚨🚨 Alexis Beka Beka has been safely taken by emergency services and is now out of danger. Video was taken around 20 minutes ago.



Our thoughts are with him and his loved ones during this time. This underscores the urgent need for mental health awareness and resources in our… pic.twitter.com/xA1Bur7ws2