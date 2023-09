Τερματοφύλακας στη Σλοβακία «κρέμασε» τα γάντια του σε αγώνα με αντίπαλο τον γιο του!

Ο 45χρονος τερματοφύλακας Ντένις Κούκουτσκα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα εναντίον μιας ομάδας όπου ο γιος του Μίχαλ ήταν ο αντίπαλος τερματοφύλακας.

Οι συγκινητικές σκηνές κάνουν το γύρο του κόσμου!

Ο τερματοφύλακας της Τσάστκοβιτσα, Ντένις Κούκουτσκα, αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην καριέρα του σε ηλικία 45 ετών και σε αυτή την περίπτωση είχε τη μεγαλύτερη στήριξη στην... αντίπαλη εστία.

Ο γιος του Μίχαλ βρισκόταν ανάμεσα στα δοκάρια της αντίπαλης ομάδας, Τρέντσιν, και έτρεξε αμέσως να αγκαλιάσει τον πατέρα του, μια στιγμή που προκάλεσε συγκίνηση.

Όλα αυτά συνέβησαν στον αγώνα του τρίτου γύρου του Κυπέλλου Σλοβακίας, όπου η Τρέντσιν επισκέφθηκε την ομάδα της τρίτης κατηγορίας Τσάστκοβιτσα, και επικράτησε με 2-1.

Ο Ντένις πέρασε ολόκληρη την καριέρα του στις χαμηλότερες κατηγορίες της Σλοβακίας.

Εδώ η συγκινητική στιγμή:

