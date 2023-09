Πέθανε σε ηλικία 27 ετών η μέσος της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Μάντι Κούσακ.

Η Μάντι Κούσακ ήταν στην «οικογένεια» της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ από το 2019 και έγινε η πρώτη παίκτρια που έφτασε τις 100 εμφανίσεις για τη γυναικεία ομάδα την περασμένη σεζόν. Εργάστηκε επίσης ως στέλεχος μάρκετινγκ στον σύλλογο της γυναικείας Championship.

«Αυτά είναι αποκαρδιωτικά νέα για όλους στο Bramall Lane», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου. «Η Μάντι είχε μια μοναδική θέση να είναι μέρος μιας σειράς ομάδων στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και ήταν δημοφιλής σε όλους με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Η προσωπικότητα και ο επαγγελματισμός δίνουν εύσημα στην οικογένειά της - δυστυχώς θα μας λείψει. Ο σύλλογος θα προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη στην οικογένεια, τους φίλους και τις συμπαίκτριες της Μάντι».

Οι πρώην σύλλογοι της Κούσακ, Μπέρμιγχαμ, Άστον Βίλα και Νότιγχαμ Φόρεστ απέτισαν επίσης φόρο τιμής. Η διευθύντρια γυναικείου ποδοσφαίρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Σου Κάμπελ, είπε ότι το κυβερνητικό σώμα του αγγλικού ποδοσφαίρου βρίσκεται σε επαφή με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και της προσφέρει υποστήριξη σε αυτήν την «απίστευτα θλιβερή στιγμή».

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time. pic.twitter.com/49iTkBGgOA