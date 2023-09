Η αρχηγός της Ισπανίας Τζένι Ερμόσο έμεινε εκτός των πρώτων κλήσεων της εθνικής ομάδας Ισπανίας μετά το σκάνδαλο με το φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες για λόγους «προστασίας».

Η Τζένι Ερμόσο ήταν το πρόσωπο των προηγούμενων ημερών στην διεθνή επικαιρότητα του ποδοσφαίρου γυναικών. Δυστυχώς όχι για τον θρίαμβο της Ισπανίας στο Παγκόμσιο Κύπελλο αλλά για την πολύκροτη υπόθεση του φιλιού που της έδωσε ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Λουίς Ρουμπιάλες, παρά τη θέληση της, κατά την απονομή.

Στις πρώτες κλήσεις της Φούρια Ρόχα μετά από το σκάνδαλο η αρχηγός της ομάδας βρίσκεται εκτός. Η Ερμόσο δεν βρίσκεται στην αποστολή της Ισπανίας για τα ματς του Nations League κόντρα σε Σουηδία και Ελβετία, με την κόουτς της ομάδας, Μόντσε Τομέ να ξεκαθαρίζει πως είναι καθαρά για να προστατέψει την παίκτρια.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι είμαστε στο πλευρό της Τζένι σε όλα. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να την προστατέψουμε σε αυτό, είναι να μην την καλέσουμε σε αυτές τις κλήσεις, αλλά βασιζόμαστε στην Τζένι», ανέφερε χαρακτηριστικά η τεχνικός των πρωταθλητριών κόσμου.

Spain head coach Montse Tome has called up 15 of the 23 players who won the Women’s World Cup for their Nations League fixtures later this month.



Jenni Hermoso is one of the eight players from the #FIFAWWC squad that have not been selected.



📝 @GarrickOmar & @dermotmcorrigan