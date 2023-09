Η Κάρντιφ επιβράβευσε τον Σιώπη για την εμφάνισή του με ούζο

Ο Μανώλης Σιώπης είχε εξαιρετική απόδοση στη νίκη της ομάδας του 2-0 επί της Σουόνσι και η Κάρντιφ τον «αποζημείωσε» γι' αυτό δωρίζοντάς του ένα μπουκάλι ούζο.

Η Κάρντιφ επικράτησε με 2-0 της Σουόνσι την αγωνιστική που πέρασε στην Championship και επέστρεψε στις νίκες, με τον Μανώλη Σιώπη να αγωνίζεται βασικός (μαζί και ο Δημήτρης Γούτας) και να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας.

Ωστόσο επειδή ο Άαρον Ράμσεί πήρε το βραβείο του MVP των χορηγών και ο Όλι Τάνερ αναδείχθηκε ως κορυφαίος παίκτης από το Sky, οι ιθύνοντες της ομάδας αποφάσισαν να επιβραβεύσουν τον Μανώλη Σιώπη δωρίζοντάς του ένα μπουκάλι ούζο για την απόδοσή του στο ουαλικό ντέρμπι.

Στην ανάρτηση που έκαναν με την φωτογραφία, αφότου του το έδωσαν, έγραψαν:

«Έπρεπε να επιβραβεύσουμε κάπως κι αυτό τον άνθρωπο. Τι πρώτη εμφάνιση σε ντέρμπι! Ούζο - μία γεύση από το ''σπίτι''».

💙 @aaronramsey got Sponsors MOTM.



Ollie Tanner was presented with Sky MOTM.



We had to reward this man too. What a first derby! Ouzo - a taste of home! 🇬🇷#CityAsOne pic.twitter.com/OJ5nqjgFcw