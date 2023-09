Η Γιουνάιτεντ προσκάλεσε τον καταδικασθέντα παιδόφιλο Τζεφ Κονόπκα σε αγώνα του γυναικείου πρωταθλήματος!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάλεσε έναν καταδικασθέντα παιδεραστή να είναι ειδικός καλεσμένος στον μεγαλύτερο αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Τζεφ Κονόπκα ήταν ο προπονητής των Manchester United Ladies μεταξύ 1983 και 2001, αλλά καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης το 2011 και καταχωρήθηκε στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών για μια δεκαετία αφού καταδικάστηκε για αδικήματα άσεμνης επίθεσης και βαριάς απρέπειας κατά κοριτσιών ηλικίας κάτω των 16 ετών!

Ωστόσο, προσκλήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παρακολουθήσει τον αγώνα της γυναικείας ομάδας εναντίον της Έβερτον τον Μάρτιο του 2022, τον πρώτο αγώνα WSL που διεξήχθη στο «Όλντ Τράφορντ». Ενώ το όνομά του εμφανίστηκε με θετικό πρόσημο και στο site της ομάδας σε προωθητικά κείμενα. Η Γιουνάιτεντ είπε ότι ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που είχε «πρόσφατα» αποκτήσει, δεν θα είχε «καμία περαιτέρω επαφή» με τον Κονόπκα.

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έλαβε πρόσφατα πληροφορίες σχετικά με αυτές τις καταδίκες και επειγόντως ήρθε σε επαφή με τις αρμόδιες νομικές και ποδοσφαιρικές αρχές για να τεκμηριώσει τα γεγονότα», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. «Ο σύλλογος έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα μετά τη λήψη αυτών των πληροφοριών και δεν θα έχει περαιτέρω σχέση με το άτομο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στα θύματα και σε όλους όσους επλήγησαν από αυτά τα απεχθή εγκλήματα».

Σύμφωνα με αναφορές που δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στους Times, η φαινομενική αποκατάσταση του Κονόπκα οδήγησε αρκετούς πρώην παίκτες της Manchester United Ladies να παραπονεθούν στον σύλλογο! Σε emails προς τον συντονιστή προστασίας της Γιουνάιτεντ, εξέφρασαν το «σοκ» και την «αηδία» τους που τον είδαν να «παρελαύνει χέρι-χέρι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» στο διαφημιστικό άρθρο. Ο σύλλογος έχει πλέον αφαιρέσει το περιεχόμενο από τον ιστότοπό του.

Ο Κονόπκα είπε στους Times ότι εξέτισε ποινή φυλάκισης για αδικήματα που είπε ότι ήταν «ιστορικά» και έλαβαν χώρα περίπου 30 χρόνια πριν από την καταδίκη του. Και πρόσθεσε: «Ποτέ μα ποτέ δεν μπήκα στο καμαρίνι χωρίς να χτυπήσω και ποτέ δεν μπήκα πριν μάθω ότι όλες είχαν αλλάξει και ήταν αξιοπρεπείς».

Nuove critiche verso il Manchester United, che ieri è stato accusato per aver invitato Geoff #Konopka, ex-allenatore della squadra femminile, allo storico match delle sue ragazze a Old Trafford, lo scorso marzo. Konopka è stato condannato per pedofilia.



