Αζάρ: «Ήρθε η ώρα να απολαύσω τη ζωή πίνοντας μπίρες με φίλους»

Δηλώσεις που ίσως μαρτυρούν... πρώιμη απόσυρση από τον Εντέν Αζάρ, ο οποίος τόνισε ότι πλησιάζει η ώρα που θα απολαύσει τη ζωή πίνοντας μπίρες με οικογένεια και φίλους.

Η απογοητευτική θητεία του Εντέν Αζάρ στη Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στο τέλος της τον περασμένο Ιούνιο, όταν αμφότερες οι πλευρές αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία τους και να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους.

Έκτοτε ο Βέλγος αστέρας κυκλοφορεί στην αγορά των ελευθέρων, καθώς προς το παρόν κανένας σύλλογος δεν έχει έρθει σε συμφωνία μαζί του για να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Ομάδες από Ευρώπη, MLS και Σαουδική Αραβία φαίνεται να τον έχουν προσεγγίσει μέσα στο καλοκαίρι, όμως οι τελευταίες του δηλώσεις ίσως να μαρτυρούν... διαφορετικές προθέσεις από την πλευρά του.

Συγκεκριμένα ο 32χρονος τόνισε πως σταδιακά η προσοχή του θα περάσει στην... καλοπέραση της ζωής, την οποία θέλει να απολαύσει πίνοντας μπίρες με τον κλειστό του κύκλο.

«Σιγά σιγά είναι η ώρα να απολαύσω τη ζωή μαζί με την οικογένειά μου και τους φίλους. Πίνοντας μαζί και με μερικές μπίρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αζάρ, σε μια δήλωση που «φωτογραφίζει» το μέλλον του.

🗣️ Eden Hazard on his future: “Little by little, it is time to enjoy life with my family and friends. Drinking a few Jupiler beers." pic.twitter.com/zZFzB1Tg4B