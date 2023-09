Η Γκουανγκζού της Κίνας σχεδίαζε να χτίσει ένα... διαμάντι 100.000 θέσεων, όμως τα οικονομικά προβλήματα και ο υποβιβασμός της μπλόκαραν τα πλάνα για νέο γήπεδο.

Μια θηριώδης οικοδομή στην Κίνα έχει μείνει στη μέση! Και δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Ο λόγος για το τεράστιο γήπεδο χωρητικότητας 100.000 θέσεων που ξεκίνησε να χτίζει η Γκουανγκζού, το οποίο ωστόσο δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ.

Ο κινέζικος σύλλογος ήθελε να φτιάξει ένα τεράστιο στάδιο στο σχήμα ενός λωτού, και το οποίο θα ξεπερνούσε σε μέγεθος γήπεδα όπως το Γουέμπλεϊ ή το Καμπ Νου.

Chinese side Guangzhou Evergrande have begun construction on their new 100,000-seat stadium, at an estimated cost of $1.7 billion 🤯🌸 pic.twitter.com/AWXLuZNtxy