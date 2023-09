Στα ημιτελικά θα ξεκινήσει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία θα αντιμετωπίσει μία εκ των Κλουμπ Λεόν - Ουράβα Ρεντς.

Στην ημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων θα ξεκινήσει τη συμμετοχή της η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μάντσεστερ Σίτι, η οποία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού, Κλουμπ Λεόν - Ουράβα Ρεντς.

Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 12 μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας. Στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης η Αλ Ιτιχάντ των Καρίμ Μπενζεμά και Ενγκολό Καντέ θα παίξει εναντίον της Όκλαντ Σίτι, με τη νικήτρια του ζευγαριού να αντιμετωπίζει στα προημιτελικά την Αλ Αχλί από την Αίγυπτο.

Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί μια θέση στον θεσμό, την οποία διεκδικούν Μπόκα Τζούνιορς, Παλμέιρας, Φλουμινένσε και Ιντερνασιονάλ, οι οποίες βρίσκονται στα ημιτελικά του Copa Libertadores, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 4 Νοεμβρίου στο θρυλικό «Μαρακανά».

