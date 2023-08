Θείος Ρουμπιάλες: «Έχει κάνει όργια με κορίτσια αρκετά μικρά για να είναι κόρες του»

Ο θείος του επικεφαλής του ισπανικού ποδοσφαίρου Λουίς Ρουμπιάλες, που τέθηκε σε διαθεσιμότητα, χαρακτήρισε τον ανιψιό του «αγόρι» και εξαπέλυσε κατηγορίες για τις επαφές του με γυναίκες.

Ο Λουίς Ρουμπιάλες αρνείται να παραιτηθεί από τα αξιώματά του ως πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και αντιπρόεδρος της UEFA, παρά τις διεθνείς πιέσεις που δέχθηκε μετά το μη συναινετικό που έδωσε στην Τζένι Ερμόσο κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου στο Μουντιάλ Γυναικών. Ο Ρουμπιάλες υποστήριξε ότι η αλληλεπίδραση ήταν συναινετική, ωστόσο η ίδια έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς και έχει προκύψει βίντεο που δείχνει ότι ο Ρουμπιαλές ήταν αυτός που πήδηξε στην αγκαλιά της παίκτριας πριν της πιάσει το κεφάλι και τη φιλήσει.

Μετά από ημέρες διαψεύσεων από την ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η FIFA παρενέβη στη συνέχεια και απέβαλε τον Ρουμπιάλες για 90 ημέρες, ενώ εξετάζει τους ισχυρισμούς που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας. Η οικογένεια του ισχυρού άνδρα του ισπανικού ποδοσφαίρου έχει ταχθεί υπέρ του αξιωματούχου, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του που δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να πεθάνει αφού ξεκίνησε απεργία πείνας μέχρι να καθαρίσει το όνομά του.

Ο θείος του και άλλοτε επιτελάρχης του όμως, Χουάν Ρουμπιάλες, είπε μια διαφορετική ιστορία. Ο Χουάν καταδίκασε τις ενέργειες του ανιψιού του. Μιλώντας στην ισπανική έκδοση El Confidencial, υποστήριξε ότι ο Λουίς είχε «εμμονή με την εξουσία, το χρήμα και τις γυναίκες».

«Είναι ένας άνθρωπος με εμμονή με την εξουσία, με εμμονή με την πολυτέλεια, με εμμονή με τα χρήματα, ακόμη και με τις γυναίκες. Νομίζω ότι είναι ένα αγόρι... Ζητώ γενναιοδωρία από την ισπανική κοινωνία, η οποία ήταν πολύ σκληρή μαζί του... Μια κάποια γενναιοδωρία προς αυτόν, προς τον άνθρωπο. Γιατί πιστεύω ότι αυτό το αγόρι χρειάζεται ένα πρόγραμμα κοινωνικής αναμόρφωσης και αναμόρφωσης στη σχέση του με τη γυναίκα.

Διότι όταν ήταν στην Ομοσπονδία για ένα χρόνο, επέμενε να αγοράσει ένα ρετιρέ δύο εκατομμυρίων ευρώ με πισίνα στο κέντρο της Μαδρίτης, για παράδειγμα. Έπρεπε να φορέσει το κοστούμι ενός σημαντικού προσώπου, που διαχειριζόταν χρήματα, που είχε επαφές. Είχε εμμονή με αυτό. Επίσης, με τις γυναίκες».

Κατηγόρησε επίσης τον Λουίς ότι χρησιμοποίησε χρήματα της ομοσπονδίας για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να συναντήσει μια γυναίκα με την οποία έβγαινε ραντεβού. Ενώ ο Χουάν ισχυρίστηκε ότι του είπαν ότι θα πήγαιναν στη Νέα Υόρκη για διαπραγματεύσεις, σύντομα συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ίσχυε.

«Όταν φτάνω εκεί (σ.σ. στη Νέα Υόρκη) συνειδητοποιώ ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις, συναντήσεις, τίποτα. Μας περιμένει ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι που νοικιάστηκε από τη Βασιλική Ομοσπονδία, μας πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο στο κέντρο, και εκεί είναι αυτή η κοπέλα, και έχουν σχέση όλο το διάστημα που ήμασταν εκεί. Υπήρξε μόνο ένα γεύμα που είχα με έναν πρώην εργαζόμενο της Λίγκας με τον οποίο είχα καλή σχέση και ο Λουίς συμμετείχε στο γεύμα. Στη συνέχεια το πούλησε σαν να επρόκειτο για μια συνάντηση εργασίας, αλλά δεν ήταν αλήθεια. Τις πέντε ή έξι ημέρες του ταξιδιού ήταν αποκλειστικά μαζί της. Ήταν ένα ταξίδι διακοπών μαζί της.

Έμαθα επίσης για ένα πάρτι με κορίτσια, όταν έφτασα εκεί είδα τα κορίτσια που ήταν 18, 19,20 ετών και κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου. Είπα δεν θέλω να συμμετάσχω σε αυτό και όταν αυτός (ο Λουίς Ρουμπιάλες0, μου είπε "θείε τι έχεις πάθει;" του είπα ότι μου φαίενται τρελό, ότι χάνουμε το μυαλό μας και ότι είναι εδώ με κορίτσια που θα μπορούσαν να είναι κόρες του».

🗣️ Juan Rubiales (Uncle of Luis Rubiales) on Luis Rubiales: “He has had orgies with 18 year old girls, or girls young enough to be his daughter. He is obsessed with power. The Rubiales family is on the side of Jenni Hermoso.



He’s a man obsessed with power, luxury, money, and… pic.twitter.com/jGI1nPU1Xe