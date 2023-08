Τρομερή γκάφα του BBC: Μπέρδεψε τον... Ζαμπαλέτα με τον Ρουμπιάλες (vid)

Σάλος έχει προκληθεί στην Αγγλία μετά το μεγάλο λάθος του BBC που... μπέρδεψε τον Πάμπλο Ζαμπαλέτα με τον, κατηγορούμενο για σεξουαλική επίθεση, Λουίς Ρουμπιάλες.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην Αγγλία το ρεπορτάζ του BBC για τον Λουίς Ρουμπιάλες, στον οποίο έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για σεξουαλική επίθεση στη διεθνή Ισπανίδα παίκτρια, Τζένιφερ Ερμόσο.

Το βρετανικό Μέσο σε βίντεό του με πλάνα από τον πρόεδρο της ισπανικής ομοσπονδίας συμπεριέλαβε -προφανώς εκ παραδρομής - και εικόνες του άλλοτε παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι, Πάμπλο Ζαμπαλέτα (0:20). Όπως φαίνεται, στο BBC λογικά μπερδεύτηκαν από το παρόμοιο παρουσιαστικό των δύο αντρών, προχωρώντας έτσι σε μια σημαντική... γκέλα. Πάντως, μετά από επισήμανση των τηλεθεατών στα social media, το αγγλικό Μέσο απολογήθηκε και διόρθωσε το λάθος.

Dear @BBCNews you have mistakenly added footage of ex Man City full back Pablo Zabaleta in your piece about Rubiales tonight. You need to make a correction immediately. pic.twitter.com/U3A4g1rGp9