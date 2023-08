Viral έχει γίνει μια φωτογραφία του Αμεντ Ζερό, παίκτη της Αλ Σορτά που πρόσφατα αναμετρήθηκε με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, λόγω της... λεζάντας!

Αντίπαλος του Κριστιάνο Ρονάλντο, παίκτης της Αλ Σορτά, δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Με τον δεύτερο καλύτερο παίκτη στην ιστορία». Όπως είναι λογικό η ανάρτηση του Ιρακινού, Αμεντ Ζερό, έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου.Η φωτογραφία τραβήχτηκε μετά την πρόσφατη ήττα της Αλ Σορτά από την Αλ Νασρ στον ημιτελικό του Arab Club Champions Cup.

Δείτε τη:

Ahmed Zero took a picture with Cristiano Ronaldo after Al Shorta lost to Al Nassr in the Arab Club Champions Cup.



His Instagram caption 😳 pic.twitter.com/ryCurUPBqd