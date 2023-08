Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε από το σημείο του πέναλτι κι έστειλε την Αλ Νασρ στον τελικό του Arab Club Champions Cup μετά τη νίκη με 1-0 επί της Αλ Σορτά.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε με πέναλτι στον αγώνα της Αλ Νασρ με την Αλ Σορτά (1-0) κι οδήγησε την ομάδα του στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Αραβικών Συλλόγων για πρώτη φορά στην ιστορία της. Εκεί θα τεθεί αντιμέτωπη με την Αλ Χιλάλ.

Ο Πορτογάλος σταρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τελείωμα σε τετ-α-τετ αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και βρήκε ξανά δίχτυα στο 75ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας τη νίκη σητν ομάδα του και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Τώρα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη του κούπα με τον σαουδαραβικό σύλλογο.

Να σημειωθεί ότι ο CR7 μετράει τέσσερα γκολ σε τέσσερα παιχνίδια φέτος και δείχνει έτοιμος για την έναρξη της σεζόν της Saudi Pro League αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Αλ Νασρ θα παίξει τον τελικό του τουρνουά το Σάββατο (12/08) πριν κατευθυνθεί στο Dammam για να αντιμετωπίσει την Αλ Ετιφάκ του Στίβεν Τζέραρντ και του Τζόρνταν Χέντερσον για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Εδώ η εύστοχη εκτέλεση του Πορτογάλου:

