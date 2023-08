Η Μπρίστολ Ρόβερς θα φορέσει εμφάνιση με ευανάγνωστη γραφή Braille αυτή τη σεζόν καταλαμβάνοντας μια σπουδαία παγκόσμια πρωτιά.

Η νέα εκτός έδρας εμφάνιση της Μπρίστολ Ρόβερς -που θα φορεθεί για πρώτη φορά στην έναρξη της σεζόν στο Πόρτσμουθ το Σάββατο- περιέχει το μήνυμα «Το ποδόσφαιρο μας φέρνει όλους μαζί». Εκτός από το ότι ενσωματώνεται στο μοτίβο της φανέλας, το μήνυμα είναι γραμμένο κιόλας σε ευανάγνωστη γραφή Braille στο μπροστινό μέρος της φανέλας!

Η ομάδα της League One κυκλοφόρησε το καινοτόμο σετ εκτός έδρας ως έναν τρόπο προώθησης της συμπερίληψης στο ποδόσφαιρο. Ο Ίαν Χολογουέι, ο πρώην παίκτης και προπονητής της ομάδας, εμφανίζεται σε ένα βίντεο που προωθεί την πρωτοβουλία «Το ποδόσφαιρο μας φέρνει όλους μαζί».

«Εμείς οι υποστηρικτές της Bristol Rovers ζήσαμε μερικές αξέχαστες στιγμές τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν τα έχουμε βιώσει όλοι με τον ίδιο τρόπο. Μερικοί από εμάς θα έπρεπε να τα απολαμβάνουμε με τις διαφορετικές μας αισθήσεις λόγω των περιορισμών του άλλου. Κανένας οπαδός δεν πρέπει ποτέ να νιώθει απομονωμένος. Το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Η εκτός έδρας μπλούζα της Μπρίστολ Ρόβερς αυτή τη σεζόν το γιορτάζει με τη γραφή Μπράιγ»!

«Τρία από τα τέσσερα παιδιά μου είναι βαθιά κωφά και χρησιμοποιούν βρετανική νοηματική γλώσσα και ανάγνωση χειλιών για να επικοινωνήσουν. Λοιπόν, μιλώ για αυτούς και για όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα, όταν λέω: Δεν έχει σημασία από πού είσαι, δεν έχει σημασία ποιος είσαι, το ποδόσφαιρο μας ενώνει όλους», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο:

Our 2023/24 away shirt has arrived.#FootballBringsUsAllTogether. pic.twitter.com/TAZKEQivQL