Ο Κριστιάνο Ρονάλντο «βρήκε» δίχτυα στο 87' και κάπως έτσι έστειλε την Αλ Νασρ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Αραβίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Αραβίας, σκόραρε και έστειλε την Αλ Νασρ στην επόμενη φάση του θεσμού.

Ο Πορτογάλος super star ισοφάρισε στο 87' σε 1-1 κόντρα στη Ζάμαλεκ στην Αίγυπτο και με αυτό το αποτέλεσμα κράτησε την ομάδα του στη 2η θέση, πίσω από την πρωτοπόρο Αλ Σαμπάμπ. Αξίζει να σημειωθεί πως στο ημίχρονου του παιχνιδιού μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Σαντιό Μανέ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Αλ Νασρ, με τον Λουί Κάστρο να τον περνάει ως αλλαγή στη θέση του Αμπντουλαζίζ αλ Ελεβάι.

Στα προημιτελικά του θεσμού η Αλ Νασρ θα αντιμετωπίσει την περσινή κάτοχο της διοργάνωσης Ράτζα.



Of course Ronaldo's goal that sent Al-Nassr to the knockout rounds of the Arab Club Champions Cup was a header 🛫



(via @AlNassrFC_EN) pic.twitter.com/xXQAMLsMXo