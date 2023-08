Η Λιντς παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνισή της για την επόμενη σεζόν, με ένα εντυπωσιακό video στα social media.

Στο μπροστινό μέρος της εμφάνισης υπάρχουν τυπωμένα παγώνια ενώ υπάρχει και μια λεπτομέρεια παγωνιού στο πίσω μέρος του γιακά. Στο video της παρουσίασης απεικονίζονται ποδοσφαιριστές της ομάδας να τρέχουν σε ένα δάσος, ενώ την εμφάνισή του κάνει και ένα παγώνι το οποίο ανοίγει τα... φτερά του.

Υπενθυμίζουμε πως η Λιντς θα αγωνίζεται στην Championship τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς δεν κατάφερε να αποφύγει τον υποβιβασμό στην τελευταία αγωνιστική της Premier League.

