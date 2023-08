Στη Σάο Πάουλο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκας Μόουρα, με το βραζιλιάνικο σύλλογο να προχωράει σε μια ακόμα σπουδαία μεταγραφή μετά απ' αυτήν του Χάμες Ροντρίγκες.

Μετά τον Χάμες Ροντρίγκες, η Σάο Πάουλο κάνει δικό της και τον Λούκας Μόουρα.

Ο 30χρονος χαφ με την σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη (229 ματς στην Παρί με 46 γκολ και 48 ασίστ / 221 ματς στην Τότεναμ με 39 γκολ και 47 ασίστ), επιστρέφει στην ομάδα της πόλης του!

Το συμβόλαιο των δύο πλευρών έχει διάρκεια ως τον Δεκέμβριο και το μόνο που απομένει είναι να ανακοινωθεί.

