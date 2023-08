Ο αποχαιρετιστήριος αγώνας του Ντιέγκο Γοδίν έληξε με ήττα της ομάδας του από την Ουρακάν, προκαλώντας βίαια επεισόδια, με ορισμένους από τους οπαδούς του αργεντίνικου συλλόγου να επιτέθενται άγρια στους παίκτες υπό την απειλή όπλου.

Οπαδοί της Βελέζ επιτέθηκαν υπό την απειλή όπλου στους παίκτες της ομάδας, όταν επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο στο στάδιο Villa Olimpica λίγες ώρες μετά τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Ντιέγκο Γοδίν και την ήττα από την Ουρακάν.

Οι παίκτες της ομάδας δέχτηκαν βίαιη επίσκεψη απο οπαδούς του συλλόγου, με αυτοκίνητα να στήνουν ουσιαστικά ενέδρα σε ορισμένους. «Φτάσαμε (στο Στάδιο) για να πάρουμε τα αυτοκίνητά μας και να πάμε σπίτι μας. Βγήκαμε έξω και ήταν όλα σκοτεινά, όταν τα αυτοκίνητα της 'Barra Brava' ήρθαν απέναντί μας. Ήταν ίσως πέντε ή έξι από αυτά», δήλωσε ο επιθετικόςΤζιανλούκα Πρεστιάνι στο ESPN.

«Με χτύπησαν δύο φορές στο πρόσωπο, ενώ με άρπαξαν από το μπουφάν. Ήμουν πολύ φοβισμένος και οι συμπαίκτες μου δεν ήθελαν να πάνε σπίτι τους μήπως τους ακολουθούσαν. Είπαν μάλιστα σε έναν από αυτούς: 'Βγες από το αυτοκίνητο αλλιώς θα σε πυροβολήσω δύο φορές στα πόδια'», είπε ο 17χρονος φόργουορντ, προσθέτοντας ότι το περιστατικό τον κάνει να ξανασκεφτεί την παραμονή του στον σύλλογο.

Following Gianluca's interview with ESPN on his assault by Vélez ultras, the Prestianni family are constantly receiving death threats. They had to suspend all daily activities, and made the decision to "go away for a few days".

Via @NachoGenovart pic.twitter.com/fSRC8XhVf0