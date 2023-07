Κόστα Ρίκα - Ζάμπια 1-3: Εγραψαν ιστορία οι Αφρικανές, πρώτη νίκη σε Μουντιάλ (vids)

Η Ζάμπια νίκησε 3-1 την Κόστα Ρίκα και έγραψε ιστορία πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ!

Στο Waikato της Νέας Ζηλανδίας, η Ζάμπια έγραψε ιστορία στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ Γυναικών. Συγκεκριμένα επικράτησε 3-1 της Κόστα Ρίκα και έγραψε ιστορία καθώς αυτή είναι η πρώτη της νίκη!

Η Μουέμπα, μόλις στο 3' άνοιξε το σκορ ενώ το 2-0 στο 31' από το πέναλτι της Μπάντα ήταν το 1000ό που έχει σημειωθεί σε Μουντιάλ Γυναικών!

Η Κόστα Ρίκα μείωσε με την Κάμπος στο 47' κι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν. Η Κουντανάτζι διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ετσι, η Ζάμπια, αποχαιρετά τη διοργάνωση έχοντας όμως να θυμάται κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι το ξεχωριστό!

Zambia sign off their first ever Women's World Cup with a 3-1 win over Costa Rica 🇿🇲❤️‍🔥



📹 @FOXSoccer pic.twitter.com/ddmCSe1uh2