Τη... λατρεία τους προς τον Μάουρο Ικάρντι εξέφρασαν ξανά οι οπαδοί της Γαλατασαράι, αφού περίπου 40.000 εξ αυτών βρέθηκαν στο στάδιο της ομάδας για την παρουσίαση του Αργεντινού.

Στους ρυθμούς του Μάουρο Ικάρντι κινείται ο πλανήτης της Γαλατασαράι. Αφού έκανε... όργια συμβάλοντας τα μέγιστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ως δανεικός, ο Αργεντινός επέστρεψε με μεταγραφή στην Κωνσταντινούπολη φέρνοντας ατελείωτα χαμόγελα στους φίλους της Τσιμ Μπομ.

Μάλιστα, περίπου 40.000 από αυτούς βρέθηκαν στο «Ραμς Παρκ» και προκάλεσαν... σεισμό για να υποδεχθούν τον Ικάρντι!

There are 40.000 #Galatasaray ’s fans today at Türk Telekom Arena to give their re-welcome to Mauro #Icardi . Gala’s fans love and are crazy for Maurito pic.twitter.com/5mvRpocI7t

🏟 Rams Park is a beautiful and amazing Hell. #Galatasaray fans are so passionate. I love this atmosphere. What. A. Madness. 💛❤🦁



More than 40,000 lions to welcome Mauro Icardi. 🇦🇷🧉🔥pic.twitter.com/UX54fmMocE