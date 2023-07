Όπου κι αν βρεθεί στο Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί αντικείμενο λατρείας!

Το Μαϊάμι ζει και αναπνέει εδώ και μέρες στους ρυθμούς του Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, επισκέφτηκε ένα κατάστημα του χηροηγού του, της Adidas με την οικογένειά του και βγαίνοντας απ' αυτό είδε πλήθος κόσμου να τον περιμένει για να τον θαυμάσει από κοντά.

Πριν ανοίξει η πόρτα του καταστήματος, οι φαν του, φώναζαν ρυθμικά το όνομά του και με το που εθεάθη άρχισαν να ουρλιαχτά κι η προσπάθεια από αρκετούς για να αποσπάσουν μια selfie μαζί του.

The scenes when Messi left the Adidas store in Miami 😳



