Ιγκάλο για Ρονάλντο: «Πέτυχε 100 φορές παραπάνω απ' όσα εγώ και πήγε στη Σαουδική Αραβία για τα λεφτά»

Ο Οντιόν Ιγκάλο παραδέχεται ότι τόσο αυτός όσο κι ο Ρονάλντο αλλά κι όλοι οι άλλοι που πηγαίνουν στη Σαουδική Αραβία έχουν ως κίνητρο τα χρήματα και όχι το πάθος για ποδόσφαιρο!

Εχει χαθεί το μέτρημα με τα λεφτά που δίνονται από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας ειδικά αυτό το καλοκαίρι.

Πολλοί κάνουν για μια νέα πρόκληση στην καριέρα τους αλλά ο Ιγκάλο... δίκασε όσους υποστηρίζουν ότι έχουν στόχους επιλέγοντας αυτήν την προοπτική στην καριέρα τους.

Συγκεκριμένα ο Οντιόν Ιγκάλο σε πρόσφατες δηλώσεις του είπε:

«Όλοι έρχονται στη Σαουδική Αραβία για τα λεφτά. Μιλάτε για μεγάλα ονόματα όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο πέτυχε 100 φορές περισσότερα απ' όσα εγώ στην καριέρα μου και στο τέλος πήγε στη Σαουδική Αραβία. Θα μου πείτε ότι ήρθε επειδή έχει πάθος; Ο λόγος είναι τα λεφτά».

Στα 34 του σήμερα, ο Νιγηριανός επιθετικός κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε Κίνα και Αραβία και σε ομάδες όπως οι Αλ Χιλάλ, Αλ Σαμπάμπ και Σανγκάη Σενούα.

