Εφιαλτική στιγμή στο φιλικό της Ρέξαμ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Σαν Ντιέγκο, με τον Πολ Μάλιν να παθαίνει διάτρηση πνεύμονα!

Μια βραδιά στο Snapdragon Stadium του Σαν Ντιέγκο που θα μπορούσε να είναι μια φανταστική συνάντηση μεταξύ μιας ομάδας με νεαρά αστέρια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρέξαμ εξελίχθηκε σε ένα παιχνίδι με πολλές κίτρινες κάρτες, μία κόκκινη κι έναν σοβαρό τραυματισμό του Πολ Μάλιν!

Το ρεκόρ των 34.248 θεατών είδε τον Νέιθαν Μπίσοπ της Γιουνάιτεντ να χτυπά τον Μάλιν, ο οποίος δεν είδε ποτέ τον τερματοφύλακα των «Κόκκινων Διαβόλων» να έρχεται με αποτέλεσμα οι δυο τους να συγκρουστούν κι εκείνος να μείνει αναίσθητος στο γρασίδι. Ο επιθετικός της Ρέξαμ χρειάστηκε τη λήψη οξυγόνου για τουλάχιστον επτά λεπτά, αφού υπέστη διάτρηση πνεύμονα.

Ο Μάλιν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και πιθανότατα θα χάσει την έναρξη της σεζόν, αν και υποστηρίζει ότι αναρρώνει καλά, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του με μάσκα οξυγόνου.

A thank you from Paul Mullin. Get well soon @PMullin7 @Wrexham_AFC pic.twitter.com/mZ8GuDxdhU