Αλ Χιλάλ σε Αντετοκούνμπο: «Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις μαζί μας ως οπαδός»

Η Αλ Χιλάλ απάντησε στη χιουμοριστική πρόταση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για... μεταγραφή, τονίζοντας πως είναι ευπρόσδεκτος στο κλαμπ αλλά με την ιδιότητα του φιλάθλου.

Την ώρα που το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ θεωρείται πιο αβέβαιο από ποτέ στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρήκε την ευκαιρία να κάνει.. χιούμορ με την εξωπραγματική πρόταση της Αλ Χιλάλ προς τον Γάλλο αστέρα.

«Αλ Χιλάλ, μπορείς να πάρεις εμένα. Μοιάζω με τον Κιλιάν Μπαπέ» είχε αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γιάννης, με τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας να συνεχίζει στο ίδιο μήκος κύματος και να απαντά:

«Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις μαζί μας ως οπαδός, Γιάννη» ανέφεραν στα social οι Σαουδάραβες, οι οποίοι θυμίζουμε πως έχουν καταθέσει πρόταση ρεκόρ ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ προς τον Μπαπέ για μονοετές συμβόλαιο.

You’re welcome to join us as a fan, Giannis 😎#AlHilal 💙 https://t.co/oemNQN4J8s