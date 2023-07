Η Αμερική δεν άφησε κανένα περιθώριο στο Βιετνάμ το οποίο δεν έκανε ούτε... σουτ στην αντίπαλη εστία και ηττήθηκε με 3-0 στο πρώτο ματς του Ε' Ομίλου του Μουντιάλ Γυναικών.

Στον Ε' Ομιλο του Μουντιάλ Γυναικών, με Ολλανδία, Πορτογαλία και Βιετνάμ, η Αμερική μπήκε με το... δεξί επικρατώντας 3-0 της ομάδας από την Ασία στο Εντεν Παρκ της Νέας Ζηλανδίας.

Μάλιστα οι Αμερικανίδες ήταν σαρωτικές έχοντας κατοχή 66-34%, ενώ δεν είχαν ούτε σουτ οι αντίπαλές τους, έναντι των 28 που είχαν οι νικήτριες του εν λόγω ματς.

To σκορ άνοιξε μόλις στο 14' η Σοφία Σμιθ από την ασίστ της Μόργκαν, η οποί στο 41' έχασε πέναλτι ύστερα από υπόδειξη του VAR. Ωστόσο, η Σμιθ φρόντισε να κάνει το 2-0 στις 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο εν τέλει κατοχυρώθηκε ύστερα από έλεγχο του VAR.

Στο 77' διαμορφώθηκε το τελικό 3-0, με την Σμιθ αυτήν τη φορά να δίνει ασίστ στην Χοράν η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της Τραν με τρομερή κεφαλιά. Αυτή, ήταν η 13η σερί νίκη για την Αμερική σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

More wholesome content ❤️



Sophia Smith’s dad presented her with the player of the match award as she scored two goals & an assist in USA 🇺🇸 3-0 win over Vietnam. #FIFAWWC pic.twitter.com/jTuXFn6VQz