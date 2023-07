Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων της Saudi Pro League για τη σεζόν 2023-24, με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεκινάει κόντρα στη νέα ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ, την Αλ Ετιφάκ.

Η νέα αγωνιστική περίοδος, η οποία ξεκινά την Παρασκευή 11 Αυγούστου, θα είναι ιδιαίτερη τόσο για το ίδιο το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο, μετά από μια σειρά μεταγραφικών αφίξεων υψηλού προφίλ το καλοκαίρι, όπως οι Καρίμ Μπενζεμά, Ρομπέρτο Φιρμίνο, Ν'Γκολό Καντέ.

Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο - δευτεραθλήτρια την περασμένη σεζόν - θα ξεκινήσει με την ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ Αλ Ετιφακ στο στάδιο Prince Mohammed bin Fahad τη Δευτέρα 14 Αυγούστου.

Ο Τζέραρντ διορίστηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, με τον πρώην αρχηγό της Λίβερπουλ να επιστρέφει στην προπονητική για πρώτη φορά μετά την απόλυσή του από την Άστον Βίλα τον Οκτώβριο.

Η κυρίαρχη πρωταθλήτρια Αλ Ιτιχάντ, με τον πρώην επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης Μπενζεμά στις τάξεις της, θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου της την ίδια ημέρα με ένα ταξίδι στην Buraiydah για να αντιμετωπίσει την Αλ Ριντ.

Η σεζόν ξεκινά στις 11 Αυγούστου, ενώ άλλες σημαντικές ημερομηνίες περιλαμβάνουν το σαουδαραβικό "Clasico" στην Τζέντα την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, με την Αλ Ιτιχάντ να φιλοξενεί την Αλ Χιλάλ στο στάδιο Prince Abdullah Al Faisal την πέμπτη αγωνιστική.

