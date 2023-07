«Προβιβασμός» για τον Κλάιντι Λώλο στην Αγγλία

Ανέβηκε... κατηγορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο ο Κλάιντι Λώλος καθώς ανακοινώθηκε από την Κρόουλι Τάουν που αγωνίζεται στη League Two.

Η εξαιρετική σεζόν που πραγματοποίησε με την Όξφορντ Σίτι στην πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας, έκαναν τον Κλάιντι Λώλο να... προβιβαστεί στην League Two (τέταρτη κατηγορία).

Ο 22χρονος Έλληνας επιθετικός πέτυχε συνολικά 16 γκολ σε 34 ματς και έτσι κίνησε το ενδιαφέρον από τις ομάδες της μεγαλύτερης κατηγορίας, όπου η Κρόουλι Τάουν ήταν εκείνη που τον έπεισε να ενταχθεί στο ρόστερ της.

Να θυμίσουμε πως ο νεαρός φορ γεννήθηκε στην Αθήνα και μέχρι το 2011 ήταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού πριν μετακομίσει μόνιμα στην Αγγλία όπου συνέχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

📰 KLAIDI LOLOS JOINS THE RED DEVILS



Crawley Town Football Club is delighted to announce the signing of striker Klaidi Lolos on a two-year contract.#TownTeamTogether🔴