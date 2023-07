Σάλος έχει πλροκληθεί στην Αυστραλία καθώς δημοσιεύτηκαν προσωπικές φωτογραφίες 45 αθλητών, με την Ομοσπονδία του Αυστραλιανού Ποδοσφαίρου να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Η Ομοσπονδία του Αυστραλιανού Ποδοσφαίρου ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την υπόθεση της δημοσίευσης προσωπικών εικόνων 45 αθλητών της διοργάνωσή της στο διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο γεγονός χαρακτηρίστηκε από την ομοσπονδία ως «βρώμικο» και η AFL αναφέρεται στο περιστατικό ως «σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής».

Σύμφωνα με την «Herald Sun» οι εικόνες των 45 παικτών αναρτήθηκαν την Τετάρτη (5/7) σε ένα αρχείο με τα ονόματά τους, σε αλφαβητική σειρά και το πρωί της Πέμπτης (6/7) διαγράφηκαν. Ο διευθύνων σύμβουλος της Ομοσπονδίας τόνισε χαρακτηριστικά: «Η κοινοποίηση τέτοιων προσωπικών εικόνων είναι μία αποκρουστική και αηδιαστική πράξη. Δεν ξέρω εάν οι παίκτες μοιράστηκαν τις συγκεκριμένες εικόνες με έμπιστους ανθρώπους ή εάν χακαρίστηκαν».

«Πρόκειται για μια αποτρόπαια και αηδιαστική πράξη και μια πιθανή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής που είναι απαράδεκτη. Ζητάμε από τον κόσμο να αντιμετωπίσει σοβαρά αυτό το θέμα, μη αναζητώντας και μη κοινοποιώντας αυτές τις φωτογραφίες, σεβόμενοι τα δικαιώματα των ανθρώπων, που επηρεάζονται», συμπλήρωσε κλείνοντας.

