Oπαδός του Μεξικού κατά τη διάρκεια καβγά στο ματς με το Κατάρ για το Gold Cup μαχαίρωσε έναν συμπατριώτη του. Καταζητείται από την αστυνομία.

Ξέφυγε η κατάσταση στην ήττα του Μεξικού από το Κατάρ για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Gold Cup. Όπως στο ματς με την Ονδούδα έτσι και τώρα έγιναν επεισόδια στην κερκίδα των Μεξικανών και μάλιστα ένας από τους οπαδούς που συμμετείχε έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον συμπατριώτη του στον λαιμό. Ο δράστης καταζητείται όπως και μια γυναίκα.

«Στις 20:47, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος της Σάντα Κλάρα (SCPD) απάντησαν σε μια ενεργή συμπλοκή, στην οποία συμμετείχαν πολλοί παρευρισκόμενοι, εντός του σταδίου.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί της SCPD εντόπισαν ένα άνδρα θύμα με ορατό τραύμα στον λαιμό του. Βάσει καταθέσεων μαρτύρων και βίντεο, οι ντετέκτιβ της SCPD ανακάλυψαν ότι το θύμα μαχαιρώθηκε στο λαιμό με μαχαίρι κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης με τον ύποπτο. Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή από το σημείο και δεν εντοπίστηκε», αναφέρει η ανακοίνωση της τοπικής αστυνομία.

Η αστυνομία της Σάντα Κλάρα ζήτησε και βοήθεια μέσω των Social Media για την ανέυρεση τους. «Ζητήθηκε δημόσια βοήθεια για το μαχαίρι στο Levi's Stadium, εάν αναγνωρίζετε αυτά τα άτομα, επικοινωνήστε με τον λοχαγό Gerbrandt στο (408) 615-4823. Για να παραμείνετε ανώνυμοι, καλέστε τη Γραμμή Ανώνυμης Συμβουλής στο (408) 615-4TIP (4847)», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM