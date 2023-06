Ο γνωστός TikToker, Khaby Lame, στην προσπάθειά του να κοντρολάρει την μπάλα δεν υπολόγισε σωστά τη φάση με αποτέλεσμα να γίνει... viral.

Ο διάσημος TikToker, Khaby Lame, χάρισε στους φίλους του ποδοσφαίρου μια ξεκαρδιστική στιγμή κατά τη διάρκεια ενός φιλανθρωπικού αγώνα που διεξήχθη στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Στην προσπάθειά του να ελέγξει μια πάσα με το στήθος του, η φάση πήρε μια απροσδόκητη τροπή που δεν περίμενε κανένας στο γήπεδο.

Παρά το γεγονός ότι είναι ο TikToker με τα περισσότερα views παγκοσμίως, ο Lame βίωσε ένα... κωμικό ατύχημα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε μια φάση που έπρεπε να κατεβάσει την μπάλα, εκείνη τον βρήκε στο πρόσωπο και τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο και εκείνος με τη σειρά του το πανηγύρισε σαν να μην τρέχει τίποτα.

Το παρών έδωσαν πρώην και νυν αστέρια του ποδοσφαίρου ενώθηκαν για τη φιλανθρωπική εκδήλωση «The Beautiful Game».

🚨😭| Khaby Lame tried to control the ball and look what happened…



pic.twitter.com/n7x5aon06p