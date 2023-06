H Paris Sain-Germain Academy Pro έρχεται στην Ελλάδα!

Tα Pullposition Trials έρχονται τον Ιούλιο στην Αθήνα και στέλνουν δύο άτομα στο Camp της PARIS SAIN-GERMAIN Academy Pro στο Εβιάν της Γαλλίας!

Τα PULLPOSITION TRIALS 2023 έρχονται στο Δημοτικό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, στις 6-8 Ιουλίου, από την PULLPOSITION Sports Management, σε συνεργασία με την PARIS SAIN-GERMAIN Academy Pro.

Με την καθοδήγηση ενός πολύ δυναμικού προπονητικού team και με παρουσία επίσημων scouts από Ελλάδα και εξωτερικό, τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να προπονηθούν με τους:



-Τάσο Τασιόπουλο (UEFA A) Coordinator Head Coach

-Νίκο Φούσκα (UEFA A) Assistant Head Coach

-Θόδωρο Παχατουρίδη (UEFA Pro) Coach

-Λουκά Καραδήμο (UEFA A) Coach

-Φώτη Παπαπαναγή (UEFA A) Coach

-Βασίλη Μπαλτά (UEFA A) Coach

-Χρυσόστομο Άγουρο (UEFA A) Coach

-Δημήτρη Μαρκολέφα (UEFA A) Coach (GK)



Με τη λήξη των Trials σε κάθε συμμετέχοντα, θα χορηγηθεί πλήρης φάκελος αξιολόγησης επίδοσης και δυνατοτήτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (File of observation of the player)

Οι 2 πρώτοι βάσει αξιολόγησης στα Trials κερδίζουν 1 εβδομάδα συμμετοχή

στο Summer Camp της PARIS SAIN-GERMAIN Academy Pro στο Εβιάν της Γαλλίας, προσφορά της PULLPOSITION.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νεαροί αθλητές γεννηθέντες από 2006 έως 2014.