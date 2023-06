Το ποδόσφαιρο ένωσε Τότι, Σκόουλς, Μπολτ και Μο Φάρα για χάρη της Soccer Aid! (vids)

Το ετήσιο ματς της UNICEF δεν έλειψε ούτε φέτος από τα αγγλικά γήπεδα, με τους Τότι, Ρομπέρτο Κάρλος, Σκόουλς, Μπολτ και πολλούς ακόμη να ενώνουν τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.

Μάζωξη αστέρων κάθε είδους διαδραματίστηκε στο «Ολντ Τράφορντ», εκεί όπου διάφοροι παλαίμαχοι αθλητές μαζί με διάσημους celebrities αναμετρήθηκαν με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές της εθνικής Αγγλίας στο πλαίσιο της Soccer Aid.

Ονόματα με σπουδαίο παρελθόν στο ποδόσφαιρο όπως οι Τότι και Ρομπέρτο Κάρλος ένωσαν τις δυνάμεις τους με αθλητές θρύλους όπως οι Γιουσέιν Μπολτ και Μο Φάρα και τέθηκαν αντιμέτωποι με πρώην αστέρες της Αγγλίας όπως οι Νέβιλ και Σκόουλς στην ετήσια αναμέτρηση που φέρει τη σφραγίδα της UNICEF.

Προπονητές στους δυο πάγκους ήταν οι Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για τη λεγομένη World XI και Χάρι Ρέντναπ για τα Τρία Λιοντάρια, με την ομάδα που ενορχήστρωσε ο Αργεντινός να παίρνει τελικά τη νίκη με το χορταστικό 4-2.

Διάφοροι celebrities όπως ο διάσημος youtuber Chunkz και ο δημοφιλής Tiktoker Νόα Μπεκ συνέδραμαν με τη σειρά τους στην προσπάθεια της UNICEF να συγκεντρώσει χρήματα για τον οργανισμό της και τέθηκαν δίπλα σε παλαίμαχους αστέρες όπως οι Εβρά και Ερνάν Κρέσπο.

Όλοι μαζί χάρισαν μια βραδιά διασκέδασης σε όλους όσοι βρέθηκαν στο «Ολντ Τράφορντ» για να παρακολουθήσουν από κοντά το παιχνίδι, το οποίο δεν άργησε να πάρει viral διαστάσεις στα social media.