Απίστευτη εικόνα από την Ελβετία, εκεί όπου οι φίλοι της Γιουνγκ Μπόις έκαναν... οργανωμένο ντου στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα τους.

Φοβερά πράγματα στην Ελβετία! Η Γιούνγκ Μπόις επικράτησε 3-2 της Λουγκάνο στον τελικό του Κυπέλλου και ολοκλήρωσε το εγχώριο νταμπλ, αφού έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα, και οι φίλοι της θέλησαν να ξεχυθούν στο γήπεδο προκειμένου να πανηγυρίσουν τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

Ακόμα κι αυτό ωστόσο στην Ελβετία φαίνεται πως γίνεται με... τάξη και οργάνωση, αφού υπήρχε πρόβλεψη για το ντου κι έτσι στο γήπεδο τοποθετήθηκαν κάγκελα τα οποία όριζαν τον χώρο στον οποίο μπορούσαν να κινηθούν οι φίλοι της Γιούνγκ Μπόις.

🏆 Even the pitch invasions are organised in Switzerland.



