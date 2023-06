Ο Χουλκ χάρισε τη νίκη στην Ατλέτικο Μινέιρο σκόραρε με τρομερό χτύπημα φάουλ εκτελώντας σχεδόν από την σέντρα.

Με μία εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Χουλκ η Ατλέτικο Μινέιρο επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Κρουζέιρο και μείωσε στους τέσσερις βαθμούς την διαφορά από την πρώτη Μποταφόγκο.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, γνωστός για τα δυνατά του χτυπήματα, αλλά και τα απίστευτα γυμνασμένα πόδια του, το έκανε ξανά. Σκόραρε εκτελώντας φάουλ με την μπάλα να βρίσκεται λίγο μετά το ημικύκλιο του κέντρου. Και μάλιστα όχι δοκιμάζοντας κάποια ψιλοκρεμαστή εκτέλεση, αλλά με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Εκτελώντας χαμηλά και σουτάροντας με δύναμη με το κουτεπιέ.

Δείτε το πανέμορφο τέρμα που πέτυχε ο Χουλκ:

HULK, STOP THAT! 😳



An audacious free kick from the Brazilian. 💥 pic.twitter.com/OBWcxDTt5q