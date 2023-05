Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ με γκολ του Γουίντας στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης νίκησε με 1-0 την Μπάρνσλεϊ στον τελικό ανόδου στο «Wembley» και επέστρεψε στην Championship.

Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ δυο χρόνια μετά τον υποβιβασμό της από την Championship στη League One επέστρεψε στην δεύτερη κατηγορία του Νησιού. Οι Κουκουβάγιες νίκησαν με 1-0 την Μπάρνσλεϊ στον τελικό ανόδου στο «Wembley» και πήρε το τρίτο εισιτήριο μετά την πρωταθλήτρια Πλίμουθ και την δεύτερη Ίπσουιτς.

