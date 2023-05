Ο Πορτογάλος παρουσιαστής Ρικάρντο Αραούχο Περέιρα, πανηγύρισε το γκολ της ισοφάρισης της Μπενφίκα στο ντέρμπι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ ήταν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Μια... άβολη στιγμή βίωσε on-air ο Πορτογάλος παρουσιαστής Ρικάρντο Αραούχο Περέιρα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής που παρουσιάζει στην τηλεόραση της χώρας του παρακολουθούσε την εξέλιξη του ντέρμπι ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και ενώ μιλούσε ο Ζοάο Νέβες ισοφάρισε σε 2-2 στο 90+4'.

Ο Περέιρα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του για την ανατροπή της ομάδας του από το 2-0 και πανηγύρισε υψώνοντας τις γροθιές του. Αμέσως μετά την αντίδραση του απολογήθηκε, λέγοντας: «Συγνώμη συγνώμη. Συγγνώμη, κάτι άλλο σκεφτόμουν . Συγγνώμη, ήταν τόσο δύσκολο να συγκροτηθώ…».

Ricardo Araújo Pereira festejou golo do empate do Benfica no dérbi em direto na SIC 😅👑 pic.twitter.com/FoiKdflf9T