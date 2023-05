Η Σέφιλντ Γουένσντεϊ επέστρεψε από το 4-0 του πρώτου αγώνα κόντρα στην Πίτερμπρο και εντός έδρας πανηγύρισε μια ασύλληπτη πρόκριση στα play-offs ανόδου της League 1, όμως ένας οπαδός έχασε το φοβερό ματς επειδή είχε σκίσει το εισιτήριό του.

Μάλλον κοπανάει το κεφάλι του σε κάποιον τοίχο ο συγκεκριμένος οπαδός της Σέφιλντ Γουένσντεϊ! Προφανώς μετά την τεσσάρα του πρώτου αγώνα απέναντι στην Πίτερμπρο έχασε κάθε πίστη για πρόκριση της ομάδας του στα play-offs ανόδου της League 1 και έσκισε προκαταβολικά το εισιτήριό του για την εντός έδρας ρεβάνς.

Σίγουρα ωστόσο το μετάνιωσε μιας και οι Κουκουβάγιες έφτασαν σε μια επική ανατροπή, νικώντας 5-1 στην παράταση και κερδίζοντας την πρόκρισή τους στα πέναλτι. Και φυσικά το video με τον οπαδό τους να σκίζει το εισιτήριο του αγώνα, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Penny for the thoughts of this lad who ripped up his Sheffield Wednesday ticket last week… 😂🤦‍♂️ pic.twitter.com/swC3q5kg4r