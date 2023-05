«Θύμα» ενός αντίπαλου οπαδού σκάουτερ έπεσε ο Αλέξανδρος Σαφαρίκας, που δέχθηκε γκολ από την σέντρα από τον Γκαέλ Κλισί.

Ο Αλέξανδρος Σαφαρίκας δέχθηκε ένα εκπληκτικό γκολ από το κέντρο του γηπέδου από τον Γκαέλ Κλισί, ο οποίος τον είδε εκτός της εστίας σου και δοκίμασε να τον αιφνιδιάσει με μεγάλη επιτυχία τελικά κάνοντας το 3-0 για την Σερβέτ μόλις στο 9ο λεπτό.

Gael Clichy with a goal of the season contender!!! Exceptional!!! Class is permanent! @ServetteFC pic.twitter.com/xVdpm8cB2q