Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα έβαλε με τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι της Αλ Νασρ με την Αλ Ουεντά στο «King Cup of Champions» στη Σαουδική Αραβία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν έξαλλος με τους συμπαίκτες του στην ήττα-αποκλεισμό της Αλ Νασρ από το King Cup of Champions κόντρα στην Αλ Ουεντά. Η ομάδα του Πορτογάλου σταρ δεν κατάφερε να κλείσει μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου και να ετοιμαστεί για το μεγάλο ντέρμπι με την Αλ Χιλάλ. Η Αλ Ουεντά είχε άλλη άποψη και ένα γκολ ήταν αρκετό για να στείλει... σπίτι της την Αλ Νασρ του «CR7».

Ο Πορτογάλος σταρ που έχασε αρκετές ευκαιρίες-κλειδιά συμπεριλαμβανομένης μιας προσπάθειας από κοντινή απόσταση και μιας άλλης που η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, εκνευρίστηκε με τους συμπαίκτες του και το προπονητικό επιτελείο στον πάγκο των αναπληρωματικών. Στο ημίχρονο του ματς, καθώς οι παίκτες αποχωρούσαν από τον αγωνιστικό χώρο, ο Ρονάλντο κούνησε το κεφάλι του εκνευρισμένος και στράφηκε στον πάγκο της ομάδας, πριν αποχωρήσει και ο ίδιος.

Εδώ το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Cristiano Ronaldo fumes at his own bench as Al-Nassr go in behind at half-time 😳pic.twitter.com/gC3nzkgTzR