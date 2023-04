Σε τοπικό πρωτάθλημα της Βραζιλίας θέλησαν να τιμήσουν τον αείμνηστο Πελέ φέρνοντας στο γήπεδο μια γιγάντια κούκλα με τη μορφή του, αλλά το αποτέλεσμα προκάλεσε περισσότερο τρόμο, παρά δέος.

Οι Βραζιλιάνοι δεν πρόκειται να ξεχάσουν ποτέ τον μεγαλύτερο θρύλο που γέννησε το ποδόσφαιρο και το έθνος τους γενικότερα. Ο Πελέ έφυγε από τη ζωή στις 29 του περασμένου Δεκεμβρίου, όμως, η μνήμη του θα είναι αιώνια στους συμπατριώτες του, οι οποίοι συγκεκριμένα στην περιοχή του Ρεσίφε και το τοπικό Campeonato Pernambucano θέλησαν να τον τιμήσουν με έναν φιλόδοξο, πλην όμως αμφιλεγόμενο τρόπο.

Συγκεκριμένα, στο ματς της Σπορτ Ρεσίφε κόντρα στη Ρεκόρ, οι γηπεδούχοι παρουσίασαν στο χορτάρι μια γιγάντια κούκλα με τη μορφή του «Βασιλιά», κινούμενη από άνθρωπο, η οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει τη σέντρα του αγώνα. Το βίντεο δεν άργησε να γίνει αντιληπτό στα social media και μπορεί στην περιοχή του Ρεσίφε και τη Βραζιλία γενικότερα οι ανθρωπόμορφες κούκλες να αποτελούν παράδοση, το τελικό αποτέλεσμα ωστόσο περισσότερο «φρίκαρε» όσους το παρακολούθησαν από τον υπόλοιπο κόσμο.

Κάποιοι μάλιστα εστίασαν προς το τέλος του βίντεο, όταν ο άνθρωπος εντός της στολής έβγαλε τα χέρια του για να συνεννοηθεί με κάποιον εκτός των τεσσάρων γραμμών, κι αυτό επειδή το χέρι του έτυχε να βρίσκεται στο ύψος της... ευαίσθητης περιοχής.

Antes de Sport x Retrô, pela final do Pernambucano, Pelé foi homenageado 👏👏👏 O boneco gigante do Rei entrou no gramado da Ilha do Retiro e deu o pontapé inicial para a decisão, sendo aplaudido pelos jogadores, equipe de arbitragem e pelos torcedores #ge pic.twitter.com/9FQo1wCMRe

Giant Pele doll with 'hand for penis' leaves fans terrified after kicking off cup final in Brazil https://t.co/ULha8jqVSn