Με... χειροπέδες έφυγε από το γήπεδο ένας οπαδός της Πιτέρμπορο, ο οποίος έφτυσε παίκτη της Ίπσγουιτς που πανηγύρισε μπροστά του, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα και να τον συλλαμβάνει.

Ακριβά πλήρωσε την άμυαλη ενέργειά του ένας φίλος της Πιτέρμπορο! Ο συγκεκριμένος οπαδός, μόλις είδε τους παίκτες της Ίπσγουιτς να πανηγυρίζουν το γκολ που πέτυχαν ακριβώς μπροστά στην κερκίδα, κατέβηκε γρήγορα τα σκαλιά και έφτυσε προς το μέρος τους, εκτονώνοντας με πολύ άσχημο τρόπο τον εκνευρισμό του.

Η αστυνομία που βρισκόταν στο γήπεδο έδρασε άμεσα και τον συνέλαβε κατά τη διάρκεια του ματς, με την Πιτέρμπορο να καταδικάζει την ενέργεια του συγκεκριμένου φίλου της.

The football club can confirm that a gentleman was arrested by police following an incident after the first goal scored by @IpswichTown this afternoon.



There is no place in the game for incidents like that. The club would like to thank the police for swiftly dealing with it.…