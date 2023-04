Ο elite Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ανέλαβε να διευθύνει το μεγάλο ντέρμπι της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Χιλάλ και έλαβε 3.500 ευρώ.

Εκτός από την Ελλάδα «εισαγωγή» elite διαιτητών της UEFA γίνεται και στη Σαουδική Αραβία. Ο Άγγλος διαιτητής Μάικλ Όλιβερ σφύριξε την Τρίτη (18/4) το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Αλ Νασρ και την Αλ Χιλάλ, στο οποίο η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο ηττήθηκε με 2-0 και ο Πορτογάλος σταρ έκανε άσεμνη χειρονομία κατά την αποχώρηση του.

Σύμφωνα με τη βρετανική «Daily Mail» ο 38χρονος «ρεφ» ταξίδεψε με πτήσεις business class από και προς το Ριάντ, ενώ πληρώθηκε... αδρά για τις υπηρεσίες του, καθώς εισέπραξε περίπου 3.500 ευρώ. Περισσότερα από τα χρήματα που θα έπαιρνε αν σφύριζε ένα ματς της Premier League, καθώς οι διαιτητές που διευθύνουν ματς της πρώτης κατηγορίας του Νησιού αμείβονται με 1.500 λίρες.

Θυμίζουμε πως η Αλ Χιλάλ έχει παράπονα από τη διαιτησία του Μάικλ Όλιβερ, επειδή δεν απέβαλε τον Ρονάλντο μετά από... κεφαλοκλείδωμα σε αντίπαλο του.

