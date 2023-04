Οι παίκτες της Λέιτον Όριεντ και της Τζίλιγχαμ σταμάτησαν να παίζουν στα τελευταία δέκα λεπτά του μεταξύ τους ματς, καθώς ενημερώθηκαν πως χάρη στα άλλα αποτελέσματα αμφότερες πέτυχαν τον στόχο τους στη League Two.

Ένα... ιδιαίτερο σκηνικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης (18/4) στο γήπεδο της Τζίλιγχαμ. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Λέιτον Όριεντ για την 43η αγωνιστική της League Two, με το σκορ στο 2-0, τα φώτα έπεσαν για μερικά λεπτά και όταν αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, ενημερώθηκαν πως χάρη στα άλλα αποτελέσματα είχαν πετύχει τους στόχους τους.

Η Λέιτον Όριεντ κέρδισε την άνοδο στην League One μετά την ήττα της Μπράντφορντ από την Σουίντον με 1-0, ενώ η Τζίλιγχαμ έμεινε στην κατηγορία. Οι φιλοξενούμενοι με την επιστροφή τους στον αγωνιστικό χώρο ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Από τη στιγμή που καμία ομάδα δεν είχε κίνητρο στο δεκάλεπτο που απέμεινε απλά... συζητούσαν και άλλαζαν πάσες μέχρι να τελειώσει το ματς.

