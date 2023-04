Ο Ριτσάρλισον με φανέλα της Βραζιλίας στο «Γουέμπλεϊ» για το Finalissima γυναικών

Ο επιθετικός της Τότεναμ και της Βραζιλίας, Ριτσάρλισον, εθεάθη στο Finalissima γυναικών στο «Γουέμπλεϊ» φορώντας φανέλα της «σελεσάο».

Την απόλυτη στήριξή του στην εθνική ομάδα γυναικών της Βραζιλίας έδειξε ο Ριτσάρλισον. Ο 25χρονος διεθνής με τη «σελεσάο» εθεάθη στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ της Πέμπτης (06/04) στο παιχνίδι της Αγγλίας με τη Βραζιλία, φορώντας τη φανέλα της χώρας του και σηκώνοντας ένα πανό με το μήνυμα: «Αν η Βραζιλία παίζει, τότε θα πάω».

Οι Λέαινες της Σαρίνα Βίγκμαν επικράτησαν της αντιπάλου τους στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Το αποτέλεσμα δεν θα χαραροποίησε ιδιαίτερα τoν σταρ της Τότεναμ που διανύει δύσκολη περίοδο στην ομάδα.

"If Brazil plays, I'll go"



Richarlison is at Wembley to support Brazil against England in the women's Finalissima 🇧🇷 pic.twitter.com/JXjl4ARIXa