Με μονοετή φυλάκιση θα τιμωρηθεί, σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο οπαδός της Ρέιντζερς που είχε πετάξει μπουκάλι στο κεφάλι του φυσιοθεραπευτή της Σέλτικ τον Απρίλιο του 2022.

Τα νεύρα και η ένταση του «Old Firm» συχνά αφήνουν τα όρια των τεσσάρων γραμμών και «ποτίζουν» την κερκίδα. Στο ανοιξιάτικο ντέρμπι της περυσινής σεζόν, στις 3 Απριλίου του 2022, ένας φίλος της Ρέιντζερς τραυμάτισε φυσιοθεραπευτή από το staff της Σέλτικ, πετώντας του ένα μπουκάλι στο κεφάλι.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και, όπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, ο 33χρονος οπαδός των Τζερς τιμωρήθηκε με μονοετή φυλάκιση και πενταετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.

