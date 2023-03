Η εβδομάδα ξεκινάει με νέα αγωνιστική στη Novileague All Star!

Με νέα αγωνιστική που ξεκινάει από τη Δευτέρα μπαίνει η νέα εβδομάδα στη Novileague All Star!

All Star έπαθλα* στη νέα NoviLeague

Το πρόγραμμα των τριών αγωνιστικών το προηγούμενο τριήμερο αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολο για τους περισσότερους παίκτες. Τόσο στην έξτρα αγωνιστική της

Παρασκευής όσο και σε αυτή του Σαββάτου μόλις 4 άτομα άγγιξαν (9/10) το… τέλειο, ωστόσο, κανείς δεν κατάφερε να κάνει δικό του το μεγάλο έπαθλο των 10.000€*. Βουνό… αποδείχτηκε και η αγωνιστική της Κυριακής. Η καλύτερη επίδοση ήταν το 8/10 που ήρθε από έναν παίκτη, ο οποίος μαζί με τους συνολικά 172 παίκτες των προηγούμενων ημερών πήρε Free Spins.

H 19η αγωνιστική του μεγάλου διαγωνισμού της Novibet περιλαμβάνει τo φινάλε του πρώτου κύκλου των προκριματικών στους ομίλους του Euro 2024 αλλά και τις αναμετρήσεις στη «διαβολοβδομάδα» της κανονικής διάρκειας της Euroleague, η οποία μπαίνει στην τελική ευθεία.

Από το ποδοσφαιρικό μενού ξεχωρίζει το ντέρμπι της Τουρκίας απέναντι στην Κροατία για τον 4ο όμιλο, ενώ επίσης και η δοκιμασία της Ισπανίας στην έδρα της Σκωτίας για τον 1ο όμιλο.

Στις μάχες του παρκέ κυριαρχούν οι ελληνικές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού απέναντι σε Βιλερμπάν και Μπάγερν αλλά και το κρίσιμο παιχνίδι της Ρεάλ απέναντι στη Φενερμπαχτσέ.

Οι δέκα ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν τα μέλη της Novileague All Star στην 19η αγωνιστική είναι οι εξής:

1. Μαυροβούνιο - Σερβία: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

2. Ουγγαρία - Βουλγαρία: Το παιχνίδι θα έρθει over ή under;

3. Πολωνία - Αλβανία: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

4. Μακάμπι Τ.Α. - Βίρτους Μπολόνια: Ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη;

5. Παναθηναϊκός - Μπάγερν Μ.: Πόσους πόντους θα σημειώσει ο Παναθηναϊκός;

6. Τουρκία - Κροατία: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα;

7. Σκωτία - Ισπανία: Ποιο θα είναι το ακριβές σκορ του αγώνα;

8. Ζαλγκίρις - Μονακό: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

9. Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Πόσους πόντους θα σημειώσει ο Τόμας Γουόκαπ;

10. Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε: Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του αγώνα;

Novileague All Star με 100.000€ εγγυημένο μεγάλο έπαθλο*

Σε κάθε αγωνιστική, όσοι κάνουν το «10 στα 10» στις ερωτήσεις θα κερδίζουν 10.000€* (το ποσό θα μοιράζεται ισόποσα σε περίπτωση δύο και παραπάνω νικητών). Στα μέλη του διαγωνισμού με 9 σωστές απαντήσεις θα δίνεται Free Bet*, ενώ σε εκείνους με 8 θα μοιράζονται 10 Free Spins*.

Το μεγάλο δώρο* ανέρχεται στις 100.000€, εγγυημένα! Το ποσό θα δοθεί στον παίκτη που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους σωστών απαντήσεων στο τέλος του διαγωνισμού. Να σημειωθεί ότι και σε αυτή την περίπτωση το ποσό θα μοιραστεί ισομερώς αν ισοβαθμίσουν στην πρώτη θέση παραπάνω από δύο νικητές.