Ο Στίβεν Τζέραρντ σκόραρε σε φιλανθρωπικό παιχνίδι ανάμεσα στους θρύλους της Λίβερπουλ και της Σέλτικ και... εξαγρίωσε τους Σκωτσέζους οπαδούς, πανηγυρίζοντας σαν τρελός ακριβώς μπροστά τους.

Δεν ήταν και πολύ... ψύχραιμη η αντίδραση του Στίβεν Τζέραρντ μετά το γκολ του στο φιλανθρωπικό παιχνίδι μεταξύ των θρύλων της Λίβερπουλ και της Σέλτικ. Κι αυτό γιατί ο άλλοτε μέσος των Reds προφανώς δεν ξέχασε τη θητεία του στην άσπονδη εχθρό των Κελτών, Ρέιντζερς, και έτρεξε σαν... τρελός προς του Σκωτσέζους οπαδούς, πανηγυρίζοντας έξαλλα ακριβώς μπροστά τους. Οι φίλοι της Σέλτικ από την πλευρά τους ανταπέδωσαν με... υψωμένα δάχτυλα και ορισμένες ιπτάμενες φανέλες.

GERRARD SCORES AND GIVES IT TO THE CELTIC FANS!😂 pic.twitter.com/7NPY6FvlVr