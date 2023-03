Οπαδός της Μπαρτσελόνα πέταξε τη φανέλα του στο πρόσωπο της Ίνγκριντ Ένγκεν για να την υπογράψει, με την παίκτρια των Μπλαουγκράνα να μην κρύβει την ενόχληση της και να την επιστρέφει χωρίς αυτόγραφο.

Η ομάδα Γυναικών Μπαρτσελόνα επικράτησε με 5-1 της Βαλένθια εντός έδρας και έκανε το 22/22 στο τρέχον πρωτάθλημα της Ισπανίας. Μετά το φινάλε του αγώνα οι παίκτριες των Μπλαουγκράνα υπέγραφαν φανέλες οπαδών, όμως ένας εξ αυτών ήταν... άγαρμπος.

Ένας φίλος των Καταλανών πέταξε... όπως όπως τη φανέλα του στην Ίνγκριντ Ένγκεν για να την υπογράψει, όμως την πέτυχε στο κεφάλι. Η χαφ από τη Νορβηγία δεν έκρυψε την ενόχληση της, πέταξε πίσω την φανέλα χωρίς αυτόγραφο και συνέχισε να υπογράφει τις υπόλοιπες φανέλες.

Might be an unpopular opinion but I’m so relieved she threw it back without signing it. Some fans are becoming so rude and entitled, that kind of behaviour can’t be rewarded 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/4xmybSgWQ1