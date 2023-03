Πεδίο μάχης θύμισε η αναμέτρηση Μπούρσασπορ - Αμεντσπορ στην Τουρκία, με παίκτες και οπαδούς των γηπεδούχων να επιτίθενται στους φιλοξενούμενους οι οποίοι στη συνέχεια δέχτηκαν... καταιγίδα αντικειμένων!

Κάθε άλλο παρά ποδοσφαιρικό αγώνα θύμισε η αναμέτρηση της Μπούρσασπορ με την Αμεντσπόρ στην Τουρκία, καθώς πολύ σύντομα ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Το κλίμα ήταν από νωρίς βαρύ στο γήπεδο λόγω της τεταμένης ατμόσφαιρας που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί των γηπεδούχων και η κατάσταση τελικά δεν άργησε να ξεφύγει.

Το αντικουρδικό μένος απέναντι στους φιλοξενούμενους απέκτησε προοδευτικά διαστάσεις χιονοστιβάδας, οι οποίες κορυφώθηκαν όταν παίκτες και οπαδοί της Μπούρσασπορ επιτάθηκαν στους ποδοσφαιριστές της Αμέντσπόρ όταν βγήκαν στο γήπεδο για ζέσταμα!

Παρά τα πρωτοφανή σκηνικά ωστόσο ο ρέφερι αποφάσισε την διεξαγωγή του αγώνα, η οποία μόνο... ομαλή δεν αποδείχθηκε. Αντικουρδικά συνθήματα κι εχθρικά πανό ήταν απλώς το... ορεκτικό που ετοίμαζε η κερκίδα, η οποία στη συνέχεια εκτόξευσε κάθε λογής αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο, από βεγγαλικά μέχρι... μαχαίρια!

Μετά το φινάλε του αγώνα η Αμεντσπόρ κατηγόρησε την αντίπαλη ομάδα για επίθεση εντός του γηπέδου, με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν μετά τον χαμό να δείχνουν ορισμένους παίκτες των φιλοξενούμενων αιμόφυρτους και γεμάτους με πληγές.

Στην ανακοίνωση μάλιστα που εξέδωσε η ομάδα που εδρεύει στην μεγαλύτερη πόλη του τουρκικού Κουρδιστάν, Ντιγιάρμπακιρ, αναφέρεται πως «επόπτες ιδιωτικής ασφάλειας, υπάλληλος ασφαλείας, προσωπικό της Μπούρσασπορ και αστυνομικοί» επιτέθηκαν στους ανθρώπους του κλαμπ ακόμα και εντός των αποδυτηρίων.

Από την πλευρά της η Μπούρσασπορ απάντησε πως είχε ανάλογη... υποδοχή κατά τον αγώνα των δυο ομάδων στο Ντιγιάρμπακιρ, αναρτώντας μάλιστα και σχετικό βίντεο με τους παίκτες της να δέχονται επίθεση από αντίπαλους οπαδούς.

Για την ιστορία ο αγώνας τελικά έληξε με 2-1 υπέρ των γηπεδούχων, αν και το αποτέλεσμα ήταν το τελευταίο που απασχόλησε μπροστά στα ντροπιαστικά σκηνικά που εξελίχθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το φινάλε του αγώνα.

A football match does not stop the Turkish nationalists from showing their true colours towards Kurds. This is how Kurds are treated in Turkey people. This was in todays match between Turkey’s Bursaspor and Kurdistan’s Amedspor. Yes I said Kurdistan, cry. pic.twitter.com/aAldDXDrc9