Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 21 ετών άφησε ο αμυντικός της Ρασίνγκ ντ΄Αμπιτζάν, Μουσταφά Σιλά, μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Ακτής Ελεφαντοστού μετά την είδηση του θανάτου του 21χρονου ποδοσφαιριστή της Ρασίνγκ ντ΄Αμπιτζάν, Μουσταφά Σιλά, ο οποίος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα απέναντι στην Σολ.

Όπως έγινε γνωστό από το αφρικανικό κλαμπ, ο άτυχος ποδοσφαιριστής ένιωσε έντονη αδιαθεσία εν ώρα αγώνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και να σωριαστεί στο έδαφος.

Παρά τα άμεσα αντανακλαστικά του ιατρικού επιτελείου, ο νεαρός αμυντικός δυστυχώς άφησε την τελευταία του πνοή κατά την διακομιδή του στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

«Ο αμυντικός μας, Μουσταφά Σιλά, πέθανε σήμερα το απόγευμα μετά από αδιαθεσία στο γήπεδο κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Ρασίνγκ ντ΄Αμπιτζάν απέναντι στη Σολ» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του συλλόγου. Προς το παρόν τα αίτια του θανάτου παραμένουν άγνωστα.

SAD NEWS 😭



Ivory Coast and Racing Club d'Abidjan defender, Sylla Moustapha has passed away after suffering what looks like a cardiac arrest in his sides Ligue 1 match against SOL FC.



Moustapha joined RCA from Malian side Djoliba AC.



May his soul REST IN PEACE 🙏 🇨🇮 pic.twitter.com/PNvnEWFiwl